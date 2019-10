Eigenaar Bossche chocolaterie: ‘Nieuwstraat moet dicht voor vrachtverkeer’

De ondernemer wil zijn terras in de Hinthamerstraat naar de zijkant van de zaak in de Nieuwstraat uitbreiden, maar krijgt geen vergunning. Volgens de gemeente vormen de tafels en stoelen extra obstakels voor brandweer, ambulance of politie. ,,Feit is nu dat er auto’s door de Nieuwstraat mogen rijden”, aldus de jurist namens de burgemeester. ,,Een ‘broodje aapverhaal’ waarvan je tranen in je ogen krijgt”, betoogt Finkers fel.



,,Ambtenaren zitten achter bureaus. Zien niet wat er werkelijk gebeurt. De gemeente vindt dat de veiligheid in het gedrang komt? Overdag staan er links en rechts dikke rijen fietsen. Dat is de werkelijkheid. Die belemmeren de doorgang toch ook? Bovendien heb ik in de Nieuwstraat de laatste 25 jaar geen brandweerwagen gezien. Vraag me ook af hoe veilig het is in de smalle Korte Putstraat. De gemeente stelt elke dag de veiligheid van haar burgers in de waagschaal.”