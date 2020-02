Eigenaar deels gezonken woonboot halsoverkop in vliegtuig naar Den Bosch, buren konden zijn huis niet redden

Politiehe­li en duikers zoeken na melding naar drenkeling in Den Bosch, maar vinden niets

12:42 DEN BOSCH - Hulpdiensten zochten maandagochtend met man en macht naar een mogelijke drenkeling aan de Jan Heijmanslaan in Den Bosch. Een getuige belde de hulpdiensten omdat er iemand het water in zou zijn gaan, die er niet meer uit zou komen. Na bijna een uur tevergeefs zoeken concluderen de hulpdiensten dat er sprake is van loos alarm.