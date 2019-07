Eigenaar Fortduinen Cromvoirt in hoger beroep in zaak arbeidsmigranten

Vervolg drank-aan­pak Levenslied Den Bosch onzeker

14:13 DEN BOSCH - Het verbieden van eigen blikken bier of drank in glas tijdens het festival van het Levenslied is ‘heel goed’ gegaan. ,,Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat we het volgend jaar weer zo doen. We willen het eerst evalueren’’, zegt Ivo Harmelen namens de organisatie van het evenement dat afgelopen weekend werd gehouden op Bossche Markt.