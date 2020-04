Eigenaar restaurant Le Bateau: ‘Schildersbedrijf zou weleens mijn redding zijn’

Geen apotheek of bezorging van medicijnen voor bewoners Haverleij

12:08 ENGELEN - Sinds kort is het servicepunt De Lage Leun in Engelen, officieel een uitdeelpost van Apotheek West en Apotheek Kooikersweg, gesloten vanwege de coronacrisis. Voor de bewoners in de Haverleij is dat lastig, die vallen buiten het bezorgingsgebied.