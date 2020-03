Eigenaar sterrenrestaurant Heer Kocken: ‘Op deze manier stoppen, is wel heel erg zuur’

VUGHT - ,,De laatste weken hadden een feestje moeten worden", zegt John Kocken van sterrenrestaurant de Heer Kocken in Vught. ,,Ze stonden in het teken van afscheid nemen.” Corona gooide roet in het eten.

Gelukkig was hij zondag niet open en hoefde hij zijn gasten niet te sommeren het restaurant te verlaten. ,,De laatste maanden waren we alleen nog op donderdag, vrijdag en zaterdag open”, zegt Kocken. ,,En die dagen zaten we bommetje vol. We hadden nog twee weken (zes dagen) te gaan en wilden onze veelal vaste gasten graag de gelegenheid bieden om nog een laatste keer te komen eten en afscheid van ons te nemen maar het loopt nu anders. Dat voelt heel raar.”

Plotselinge sluiting zuur

Per 1 april zou het bekende restaurant, dat 22 jaar bestaat en sinds 2000 gevestigd is aan de Taalstraat in Vught, definitief de deuren sluiten. Kocken en zijn vrouw Kirsty de Heer zijn toe aan iets anders. Ze willen zich meer gaan richten op catering, kookclinics en private dining. Het restaurant staat te koop. ,,Dat we nu zo plotseling moeten sluiten, is heel erg zuur maar je kunt het niemand kwalijk nemen. Dat dit gebeurt verzin je niet. Een been breken is waarschijnlijker dan wat ons nu overkomt.”

Volledig scherm In 2017 nam John Kocken deel aan 'Keukenbazen' en bereidde samen met Oden, Lennart en Hein vlnr een maaltijd. © Jan Zandee

Ergens is de sterrenchef ook wel opgelucht. ,,We voelden het natuurlijk wel een beetje aankomen. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag zaten we nog helemaal vol. Daar heb ik me best een beetje schuldig over gevoeld. We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen, alles dubbel gecheckt en gezorgd dat alles spik en span was maar zo veel mensen dicht bij elkaar voelde niet goed. Nu is er een duidelijke streep getrokken. Iedereen dicht, geen grijs gebied meer.”

‘Grand finale’