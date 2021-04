Eigenaar The Coon verbaasd over meer hotelboten aan Tramkade: ‘Ik mocht er niet meer dan één’

De Bossche Kraan gaat samen met Wikkelboat uit Rotterdam vijf boten aan de Tramkade leggen. Drie van De Bossche Kraan en twee van Rotterdamse makelij. En dat is weer tegen het zere been van Van Uden. Hij is al vanaf 2010 bezig met lobbyen voor meer leven op het water in Den Bosch en kreeg in 2019 een vergunning om The Coon te leggen aan de Tramkade. Dat gaat gewoon door. In juni van dit jaar is The Coon te boeken.