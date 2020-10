Eigenaar van café De Smidse over sluiting: ‘Mensen komen niet direct voor bier maar voor contacten’

Vechten voor het voortbestaan zoals de Bossche horecabranchevoorzitter Bernard Kuenen zei in het Brabants Dagblad. Zo'n vaart loopt het wat De Graauw betreft niet. ,,Er zijn zaken met flinke barsten in de bedrijfsvoering. Het is erg. Maar bij ons valt er nog iets te voegen. Ik verwacht de nieuwe sluiting te doorstaan. Misschien met geld dat is gespaard voor mijn oude dag’’, zegt De Graauw die in 1999 het café overnam van zijn vader die er in 1974 mee was begonnen.