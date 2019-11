Eigenaar Van Son tegen latere sluitingstijd cafés op kerstavond: ‘Maak pas op de plaats’

Bewoner huis Vierde Rompert in Den Bosch neergescho­ten tijdens pokeravond: bezoekers beroofd

15:10 DEN BOSCH – Het schietincident zondagnacht in een woning aan de Vierde Rompert in Den Bosch vond plaats tijdens een overval door een drietal mannen. Tijdens het pokeren werden enkele bezoekers van de woning beroofd en werd de bewoner neergeschoten. De melding over de schietpartij kwam rond 03.10 uur binnen bij de politie.