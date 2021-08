Eigenaar van Tante Pietje koopt 't Veerhuis in Ravenstein: ‘Ik zit nu in een goede flow’

amateurvoetbal Oud-prof Kevin Brands wil afbouwen én vooral genieten bij OJC Rosmalen: ‘Toen het coronavi­rus uitbrak, veranderde de situatie’

26 augustus Hij had nog graag in Thailand willen blijven voetballen, maar de keuze viel uiteindelijk op zijn gezin. Inmiddels is Kevin Brands te bewonderen in een tenue dat zijn vader in het verleden ook droeg; het rood-zwart van OJC Rosmalen.