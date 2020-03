Eigenaars Tappunt gefrustreerd: terras moet na 2,5 jaar weg

Voor Tappunt staan vijf picknicktafels in ‘marktkraam-stijl’. De kraampjes hebben wit-groen gestreepte luifels en er hangen lampjes onder de luifel. De kraampjes staan er inmiddels 2,5 jaar. ,,Natuurlijk vinden mensen het wel of niet mooi. Maar van de gemeente hebben nooit iets gehoord", zegt Yorick. Hij omschrijft zichzelf en zijn broer als ‘jonge honden’. ,,We proberen dingen nét iets anders te doen.”

Brief van de gemeente

In augustus plofte er een brief van de gemeente op de deurmat. Daarin stond dat de kraampjes verwijderd moesten worden. ,,Toen hebben we meteen een gesprek aangevraagd", aldus Lauren. ,,We zeiden: ‘Oké, wat is er?’ Uit het gesprek bleek dat zij de kleuren van de luifels niet mooi vonden. Daarnaast waren de lampjes rommelig opgehangen. De kraampjes hadden een tijdelijke uitstraling. Wij zeiden dat we dat graag op wilden lossen.”

De broers maakten een plan van aanpak. De luifels zouden vervangen worden en kregen een effen kleur, in overleg met de gemeente. De lampjes zouden weg worden gewerkt in de constructie. In november kregen de broers weer een brief: de kraampjes moesten per 1 januari weg zijn. ,,Het voldeed niet aan de welstandseisen. En dan heb je als ondernemer geen poot om op te staan", zegt Lauren.

Kraampjes gaan weg

,,En op 28 februari kwam de laatste brief binnen. Per overtreding moeten we 1500 euro betalen, met een maximum van 4500 euro.” Als het aan de broers ligt, komt het niet zo ver. Lauren: ,,Ze staan er nog, maar we gaan ze verkopen. Dat weet de gemeente. Het heeft ons veel geld gekost om ze te maken en dat krijgen we echt niet allemaal terug, maar hopelijk kunnen we er iemand blij mee maken.”

In een reactie laat de gemeente weten dat er de afgelopen 2,5 jaar verschillende gesprekken en informele waarschuwingen zijn geweest. ,,Dat klopt niet", aldus Yorick. ,,We kregen in augustus meteen een aangetekende brief", stelt Lauren. De broers hadden hoop dat de kraampjes zouden passen in de nieuwe horecavisie van Den Bosch. ,,De verwachting is dat dit ook niet past in de nieuwe horecavisie", zegt de gemeente.