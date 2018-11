Eigenaarschap hotel Terminus in Den Bosch nog onduidelijk; rechter vindt meer onderzoek nodig

Nooit moe van haar dochter, wél van die gekmakende bureaucra­tie

5:56 Het was op een donderdagavond in juli dat ze ontdekte dat artsen altijd met een privénummer bellen. Sindsdien neemt Peggie van Roij uit Middelrode steevast de telefoon op als er iemand belt zónder nummerherkenning. Want de dokter heeft geen goed nieuws: het kindje in haar buik is niet gezond.