Eigenaren (winkel)panden) besteden komende vijf jaar 1,5 miljoen euro aan Bossche binnenstad: ‘Er is veel te winnen’

,,Er is veel te winnen om de stad nog aantrekkelijker te maken’’, is te lezen in het bedrijfsplan dat is geschreven in de aanloop naar het fonds waarvan Anton van de Rijt, voorzitter van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Bossche Binnenstad initiatiefnemer is. ,,Samen met Den Bosch Partners en de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen we de komende jaren fors investeren in verbetering van de binnenstad’’, aldus Van de Rijt.