Eigenares foodbar Yalla Yalla serveert falafel en bier op terras aan de oever van de IJzeren Vrouw

Gevaarlij­ke Bossche­naar die vijf jaar moet zitten voor overval Valkens­waard opgepakt in Spanje

7 mei DEN BOSCH - In Spanje is een man (45) uit Den Bosch opgepakt die nog ruim vijf jaar cel moet uitzitten. Hij werd, ook in hoger beroep, veroordeeld voor een gewapende overval in Valkenswaard in 2001 en twee pogingen tot doodslag in Den Bosch.