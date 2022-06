‘Eigenlijk zijn we een soort drijvend terras’

Alcohol, drugs én een verlopen rijbewijs; automobi­list (37) maakt het wel erg bont in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 37-jarige automobilist is dinsdagochtend in Den Bosch staande gehouden omdat hij met zijn telefoon bezig was tijdens het rijden. Dat meldt de politie. Zijn rijbewijs bleek sinds 2019 al niet meer geldig.

7 juni