‘Eigenzinnige advocaat’ Pieter van der Kruijs trekt na 43 jaar de toga uit

In dat laatste optreden wist hij succes te boeken voor zijn uit Ivoorkust afkomstige cliënt, een illegale vluchteling die van de rechtbank twee maanden onvoorwaardelijk had gekregen omdat hij met de papieren van een landgenoot werk was gaan zoeken. Het gerechtshof maakte daar een voorwaardelijke straf van. Nadat het vonnis geveld was, stond advocaat-generaal Winfried Korver kort stil bij het afscheid van Van der Kruijs. Een ‘paradijsvogel, een eigenzinnige en kleurrijke man', zo typeerde Korver hem. ,,Maar ook een witte raaf die in de media en vakbladen afwijkende standpunten in durft te nemen". Als voorbeeld noemde Korver het kritische opinieverhaal dat Van der Kruijs in het Brabants Dagblad schreef over de gewoonte dat criminelen zich in de rechtbank op hun zwijgrecht beroepen en over advocaten die dat stimuleren.