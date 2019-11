Eikenprocessierups pas maar op! De koolmees komt eraan

Wie verboden spullen de PI Vught binnensmok­kelt, riskeert vanaf vandaag zes maanden celstraf

1 november VUGHT - Het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in gevangenissen, waaronder de PI Vught, is vanaf vandaag strafbaar. Het gaat om voorwerpen die op zichzelf legaal zijn, maar waarvan het bezit in de gevangenis verboden is. Bijvoorbeeld mobiele telefoons of gereedschap.