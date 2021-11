Ein-de-lijk heeft Hans (58) zijn levensreddende hartoperatie achter de rug

Het lijkt een eeuwenoud schilderij, maar het is toch echt een foto van Frank van Driel

DEN BOSCH - Zijn foto’s sieren de wanden van galeries in onder meer Groot-Brittannië, Australië en Hong Kong en worden in Nederland gepresenteerd op prestigieuze beurzen als Tefaf Maastricht, KunstRAI en Pan Amsterdam. Vanaf zondag 21 november is het werk van de Bossche kunstfotograaf Frank van Driel heel dichtbij te zien, namelijk in Museum Slager.

19 november