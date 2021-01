Ein-de-lijk kan er worden gevaccineerd in JBZ: ‘Een lichtpuntje’

Trots laat bedrijfsarts Angelique Meijer woensdagmiddag de afdeling in het ziekenhuis zien waar JBZ’ers worden gevaccineerd. Er is een wachtkamer waar gevaccineerden in spe een wachtlijst in moeten vullen, een vaccinatiekamer met twee priktafels én een observatieruimte waar je na de prik een kwartier moet zitten om bijwerkingen uit te sluiten. ,,Vandaag doen we er ruim veertig, maar in totaal doen we er tussen de vijf- en zeshonderd Zondag hopen we klaar te zijn. Vanaf morgen doen we er tien per uur, per priklijn", zegt ze.