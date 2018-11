Einde aan 35 jaar Piccolino, met kinderschoenen in alle kleuren: ‘Ik werd voor gek verklaard’

Vr 23 nov. 35 jaar lang verkocht Lia Staring kinderschoenen. ‘Haar’ Piccolino werd een wereldberoemde zaak in Nederland, met rijen voor de deur. Maar dat Staring kinderschoenen ging verkopen, was eigenlijk een opwelling. ,,Ik wilde een pizzeria openen.”

Door Bart Gotink

De hele dag krijgt ze van klanten de vraag: waar moet ik straks heen? ,,Ik heb zelfs huilende klanten in de winkel gehad, echt waar”, zegt Lia, zelf ook een beetje verbaasd. Het geeft maar aan hoe geliefd Piccolino, specialist in kinderschoenen nog altijd is. Het toilet is behangen met foto’s van honderden kinderen, die de afgelopen 35 jaar in de zetel in de winkel hun eerste schoentjes pasten. ,,En nu komen de kinderen en kleinkinderen langs.”

Vierduizend paar in één keer besteld

Maar toch is het genoeg geweest voor Lia. Ze is 65 en wil het wel wat rustiger aan gaan doen. Ze staat - sinds de koopzondag - zeven dagen per week in de winkel Achter het Stadhuis, waar ze ongeveer het hele Lombardje gehuurd of gekocht heeft. Ze heeft zin in nog wat gezonde pensioenjaren met haar man Cees en kleinkind. Maar ook de veranderingen in de winkelstraat, zoals het verminderde contact met klanten door de webshop, maken dat ze er minder zin in heeft. ,,Klanten komen niet meer vanuit Duitsland of Groningen speciaal naar hier voor kinderschoenen. Dat contact met klanten mis ik tegenwoordig wel een beetje.”

En dat terwijl het helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat Lia ‘in de kinderschoenen ging’. ,,Ik had de ruimte gehuurd, en wilde eigenlijk een pizzeria openen. Maar dat kon allemaal niet met vergunningen. Dus zei ik in een opwelling: dan maar kinderschoenen. Maar vooral niet van die saaie.” Ze trok op de bonnefooi naar Italië, maar daar bleek schoeisel te duur. Dus ging ze door naar Portugal. ,,Daar heb ik toen vierduizend paar besteld, in allemaal verschillende kleuren. De fabrikant verklaarde mij voor gek, maar ik zei dat ik per se kleuren wilde hebben. Kinderschoenen waren toen echt zo saai.”

Twintig vestigingen

Volledig scherm Lia Staring in 2008 © marc bolsius Het bleek een schot in de roos. ,,Al in de eerste weken stonden bladen als Ouders van Nu en Libelle op de stoep om schoentjes te lenen voor de fotoshoots", vertelt Lia. ,,De jaren daarna ging het hard, en stonden er op zaterdag rijen voor de deur.” Ze huurde meer winkelruimte, een magazijn en groeide zo verder in het kleine winkelcentrumpje Lombardje. Maar ze kon de voorraden nauwelijks kwijt. Ze opende afgelopen jaren nog een Uggshop en ook kwam er een winkel voor dames- en herenschoenen.



Veranderde dan alles in goud? Nee hoor. ,,Ik heb een vestiging in Eindhoven geopend, en hoopte misschien ooit wel twintig vestigingen van Piccolino in Nederland te hebben. Maar aan dat ene filiaal ging ik al bijna onderdoor. Mensen gingen alsnog naar Den Bosch, omdat men dacht dat ik daar meer verkocht. Dat plan heb ik toen voorgoed afgezworen. Ik ben bij Den Bosch gebleven.”

‘Ik moet toch een keer stoppen’

En nu stopt ze helemaal. Vanaf half januari is het gedaan, en dus is de uitverkoop begonnen, iets waar ze niet helemaal goed tegen kan. ,,Het is een beetje een rommel”, verontschuldigt ze zich meermaals. Maar het ergst vindt ze haar pensionering voor haar toegewijde, vaste personeel, zoals bijvoorbeeld voor Pien, al 30 jaar haar steun en toeverlaat in de zaak. ,,Maar ja, ik moet toch een keer stoppen”, zegt ze daarover. En met Shoesme komt in een deel van Piccolino in elk geval weer een kinderschoenenwinkel. ,,Daar ben ik er blij mee.”