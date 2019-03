Einde aan paardensportevenement Outdoor Helvoirt

Urenlange vlucht van gevangene is uitzonde­ring in Vught: laatste ontsnapten uit PI werden snel gepakt

7 maart VUGHT - In en rond de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is donderdag urenlang gezocht naar een ontsnapte gevangene. Vooralsnog zonder succes. Een zeldzaamheid. Want het gebeurt al niet vaak dat een gevangene de PI Vught weet uit te breken. De keren dat het de laatste jaren is gebeurd, werd de ontsnapte gevangene snel weer gegrepen.