Einde aan professionele kunsten in Speeldoos in Vught dichterbij

Abortuskli­niek in Den Bosch wil dat vrouwen minder vaak terugkeren: ‘Emotioneel is het ingrijpend’

6:52 Za 15 dec. 36 procent van de vrouwen die een abortus ondergaat, keert vroeg of laat terug in een abortuskliniek. Dat getal naar beneden brengen, is de drijfveer voor Sandra Kroeze om een eigen kliniek te beginnen. Maandag openen de deuren in Den Bosch.