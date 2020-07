Einde gemaakt aan illegale bewoning in Den Bosch

Rechter eens met gemeente Den Bosch: Rios Mink veroor­zaakt vliegen­over­last dus zijn strengere regels terecht

30 juni ROSMALEN - Of de omwonenden er veel mee opschieten is de vraag, maar de rechtbank is het met de gemeente Den Bosch eens dat nertsenfokkerij Rios Mink de enige veroorzaker is van de vliegenoverlast rond de Oude Baan. Het is daarom terecht dat de gemeente strengere eisen vastlegde in de vergunning.