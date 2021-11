Einde in zicht van kale Parade: vanaf deze week komen er tientallen nieuwe bomen. En later nog meer

Het Verdriet van Carnaval toont het leven en het gemis, zonder opsmuk (op de schmink, glitters en de pruiken na)

DEN BOSCH - Het ‘afbestellen’ van het carnaval betekende afgelopen februari een ware catastrofe voor de fans van het volksfeest. Voor de Bossche filmmaker Frank van Osch vormde dat een aanleiding om samen met topfotograaf Jan Banning op onderzoek uit te gaan. In zijn documentaire Het verdriet van carnaval, die op donderdag 18 november in De Brabanthallen met live-muziek wordt vertoond, zoomt hij in op de (diepgewortelde) ziel van het bijzondere feest.

