Einde in zicht voor bezoekerskaartjes in Den Bosch; start van kentekenparkeren is op komst

DEN BOSCH - Vanaf de zomer wordt een einde gemaakt aan de bezoekerskaartjes om te parkeren in Den Bosch. Ook moet het kentekenparkeren bij parkeerautomaten (geen kaartje achter de voorruit) en toezicht door een scanauto in de loop van dit en volgend jaar een feit zijn.

De maatregelen zijn een aanpak van fraude en moeten onder meer leiden tot een beter gebruik van de parkeerruimte en minder administratieve rompslomp voor inwoners, bedrijven en gemeente.

In plaats van onbeperkt bezoekerskaartjes te kunnen kopen, krijgen bewoners voortaan voor bezoekers een beperkt aantal uren ‘parkeerrechten’.

Veel klachten

Het is nog niet bekend om hoeveel uren het gaat en de tarieven. Daarover valt met de gemeente te praten tijdens bijeenkomsten in de verschillende wijken. Zij houdt er rekening mee dat ‘sommige bewoners’ vinden dat te weinig parkeeruren beschikbaar zijn voor bezoekers. In Deuteren, De Vliert en het Paleiskwartier is dankzij de invoering van een chipkaart inmiddels ervaring met deze beperking. Volgens de gemeente voldoet de regeling daar ‘over het algemeen ruimschoots'. En als het maximum aantal uren is verbruikt dan kan nog steeds in de wijk worden geparkeerd, maar dan zonder korting.

De digitalisering moet een einde maken aan misbruik van bezoekerskaarten. De gemeente zegt veel klachten te krijgen vanuit de Sintstraten waar de culturele voorzieningen zoals W2, Verkadefabriek en Tramkade zouden zorgen voor extra parkeerdruk. Er zou ook sprake zijn van handel in goedkope bezoekerskaartjes.

Blauwe zones

Al jarenlang zijn in enkele wijken blauwe zones aangewezen om winkels, scholen en dienstverlenende beroepen bereikbaar te houden. Parkeerschijven, parkeervergunningen en bezoekerskaartjes moeten uitkomst bieden. Vooral overdag ziet de gemeente dat de druk op sommige blauwe zones hoog is en er leegstand is in de rest van het vergunningsgebied. ‘s Avonds en in het weekend is er leegstand in de blauwe zone, terwijl de parkeerdruk in de rest van de wijk dan hoger is.

Bezoekers en klanten van ondernemers in een (tijdelijke) blauwe zone betalen voortaan om te parkeren. De gemeente wil met winkeliersverenigingen bespreken wat aanvaardbare tarieven zijn om de bereikbaarheid van de winkelcentra ook in de toekomst te garanderen. Voor het eerste uur kan bijvoorbeeld een laag bedrag gelden.

Woonwijken