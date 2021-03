Einde tijdperk Boerenbond Helvoirt in zicht: ‘Jammer dat de deur op slot gaat’

Heesen Yachts vervolgd voor dood Nulandse lasser Jack de Wit

24 maart OSS/DEN BOSCH - De Osse jachtenbouwer Heesen Yachts moet zich voor de strafrechter verantwoorden voor de dood van lasser Jack de Wit. De 48-jarige Nulander werd op 6 april 2017 buiten bewustzijn aangetroffen in de boeg van een schip in aanbouw. Hij overleed even later in het ziekenhuis.