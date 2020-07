Einde van een extreem schooljaar voor rector Marjo van IJzendoorn: ‘Natuurlijk zit de sluiting van het JBC nog in mijn hoofd’

Villa’s schieten als paddenstoe­len uit de grond in Vught en Cromvoirt: ‘Ze tasten de natuur aan’

6:45 VUGHT - Ergens in een uithoek van Brabant stallen slopen en vervolgens in Vught een landhuis bouwen. Is dat de bedoeling van de Ruimte voor Ruimte regeling? De Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) vindt van niet en wil dat de gemeente er paal en perk aan stelt.