Einde van een tijdperk: In 't Groene Woud in Vught stopt en maakt plaats voor Loetje

DEN BOSCH - Één keer geen optocht is al nauwelijks te verteren voor de doorgewinterde Oeteldonker, de vele clubs en de eendaagse carnavalsvierder. Bezig zijn voor de optocht in 2022 en dan tóch de boodschap krijgen dat ook daar een streep doorheen gaat, is voor hen nauwelijks voorstelbaar. In Zandhazendurp (Rosmalen) is de optocht niet afgelast, maar zullen er in ieder geval geen grote praalwagens rijden.

23 december