Eindelijk, de Maliskamp heeft nu ook een boek

MALISKAMP - In de Malleskámp voelden ze zich lange tijd aan de achterste mem hangen van Rosmalen. Gelukkig is er nu ook een boekje, of liever magazine over de wijk.

Volgens de gemeentelijke wijk- en buurtmonitor scoort Maliskamp gemiddeld tot ruim bovengemiddeld als het gaat om leefbaarheid. Het is goed toeven in ‘de groene parel’ van Den Bosch. Toch zeker sinds zich aan de oostkant van de Berndettastraat in de loop der decennia welvarende gezinnen vestigden in grote woningen en villa’s.

Het waren ook juist die nieuwe bewoners die serieuze pogingen hebben gedaan om van de naam Maliskamp af te komen. Vooral de derde lettergreep van de plaatsnaam stak de mensen. Stel je voor dat je als Maliskamper bekend zou staan. Van de plannen om de wijk Eikenburg te gaan noemen kwam gelukkig niets terecht, memoreerde Ignace Schretlen vrijdagmiddag in het stadhuis in Den Bosch. Daar kreeg burgemeester Jack Mikkers het eerste exemplaar van een boek over Maliskamp. Een magazine over dit deel van de gemeente dat volgens Schretlen nog nimmer een eigen boekpublicatie heeft gehad.

Geboren en getogen Maliskampers

Schretlen, oud-huisarts in Den Bosch en pas sinds 1992 bewoner van de wijk, is een van de initiatiefnemers voor het magazine. Hij verzamelde deskundigen om zich heen, met wie hij samen het boek maakte. Het mocht niet alleen over het verleden gaan. Maar moest een beeld schetsen van Maliskamp nu en, waar mogelijk, de toekomst. Tot de deskundigen behoorden ook de gebroeders Martien en Wim Veekens, geboren en getogen Maliskampers.

Zandbergen en zandverstuivingen

Ze wonen er niet meer. Zij hebben nog wel meegemaakt dat de Malleskámp, zoals ze de buurtschap noemen, veel groter was dan wat nu zuidelijk van de A59 ligt. Het strekte zich vroeger uit tot ver noordelijk van de Graafsebaan die het kerkdorp in tweeën deelde. Inclusief het gebied Zandbergen en de aanliggende zandverstuivingen. Wat alles gemeen had, was arme zandgrond met veel dennenbossen. De schrale grond die maakte dat de boeren er amper een bestaan hadden. De armoede was soms zo schrijnend dat boerengezinnen kinderen om beurten naar de kerk stuurden, zodat ze hun nette schoenen aan elkaar konden doorgeven.