Eindelijk, de vergunning is binnen maar stikstof kostte aspergeboer ruim half miljoen euro én opvolging familiebedrijf

In 2016 al kocht aspergeteler Erik Verhoeven een biomassakachel van ruim 1,5 ton met een kleine 40.000 euro aan overheidssubsidie. CO 2 -neutraal stoken was het uitgangspunt. De kachel was één jaar in gebruik, in afwachting van officiële toestemming. Die kwam, maar na bezwaren van een buurman en een gang naar de rechter werd de vergunning weer ingetrokken.