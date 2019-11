Eindelijk duidelijkheid voor bewoners Dierenbos, gedogen en uit laten sterven

Tachtig dino’s op ware grootte in de Brabanthal­len: en sommige beesten maken geluid

13:21 DEN BOSCH - Zo’n tachtig levensgrote, bewegende en soms brullende dinosaurussen zijn vanaf 21 december tot en met 5 januari te zien in de Brabanthallen. World of Dino’s is volgens organisator Hillenaar Events de grootse dinoshow van Europa. De wereldprimeur in de Jaarbeurs lokte binnen twee maanden ruim 50.000 bezoekers.