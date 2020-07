Eindelijk heeft het Anne Frankplein zijn vogel: ‘Jullie zijn een parkeerplaats kwijt’

Verbaasd kijkt Wenzel rond 10.45 uur om zich heen op het Anne Frankplein. Over een kwartier arriveert haar kunstwerk bij het Anne Frankplein. De Rotterdamse kunstenares kijkt nog eens op de kaart van het plein. ,,Nee, dit klopt niet", zegt ze. Vervolgens wijst ze naar het gat waar haar kunstwerk geplaatst moet worden. ,,Dat is niet de juiste plek.” Even later is de kunstenares in de weer met een meetlint.

Volledig scherm Anne Wenzel controleert of het wel klopt © Roel Kuilder

Wenzel lacht erom. Het past bij de geschiedenis van het kunstwerk. In 2014 werd ze door de gemeente gevraagd om van het rommelige Anne Frankplein een geheel te maken. Ze koos ervoor om een vogel te maken na het lezen van het dagboek van Anne Frank. Eerst zou het op de poort naar het Design Museum komen, maar het kunstwerk bleek te zwaar te zijn. Wenzel besloot vervolgens om het dier op een zuil te plaatsen.

,,Inmiddels heb ik heel veel met deze plek", zegt Wenzel. ,,Ik ben hier zes jaar mee bezig geweest en ik heb vaak over dit plein gewandeld. Het is voor mij bizar om dit af te sluiten.” Ondertussen is het al 11.15 uur en is de vogel in geen velden of wegen te bekennen. ,,Ze zijn in de buurt", verzekert Wenzel.

Kunstwerk, bankjes en muur

Ze blijkt gelijk te hebben, want vijf minuutjes later arriveert de vogel. Het is de eerste etappe van in totaal drie etappes. Op dinsdag worden de zuil en vogel geplaatst, op woensdag de bankjes en het muurtje die bij het kunstwerk horen en op donderdag zorgt de gemeente Den Bosch voor de laatste loodjes.

Op deze manier hoopt Wenzel van het Anne Frankplein een echt plein te maken. ,,Nu is het niet meer dan een driehoek", stelt ze. ,,Mensen zetten hier nog weleens een auto of busje neer. En dat vind ik voor Anne Frank niet echt respectvol", zegt ze. ,,Jullie zijn in ieder geval één parkeerplaats kwijt", voegt ze eraan toe.

Volledig scherm De vogel staat op het Anne Frankplein. © Anne Wenzel

Volledig scherm Anne Wenzel met haar creatie © Roel Kuilder