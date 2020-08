Eindelijk krijgen Vughtse verzetshelden de eer die ze verdienen: ‘Ze riskeerden hun eigen leven voor anderen’

Het gaat om Harrie Holla, Willem Jooren, Eelkje Timmenga en Jo van den Meerendonk. In een volgende bouwfase worden daar David Koker en Hetty Voûte aan toegevoegd.

Vughtse oorlogsjaren

Ze zijn allemaal verbonden met Kamp Vught en de Tweede Wereldoorlog. ,,Samen met Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught hadden wij al heel lang de wens om straten te vernoemen naar personen uit de Vughtse oorlogsjaren", vertelt Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum al wandelend door de bijzondere wijk in Vught noord. ,,Het is best vreemd dat er niet eerder aandacht was voor deze hulpverleners en verzetsmensen maar ik ben blij dat het nu eindelijk is gelukt.”

Quote Niet iedereen vindt de portretten mooi maar ze vertellen wel een bijzonder verhaal Emmy van Rooij, Bewoonster Harrie Hollalaan

Op de hoek Harrie Hollalaan/Jo van den Meerendonkstraat komt bewoonster Emmy van Rooij aanlopen. ,,Niet iedereen vindt de portretten mooi", zegt ze. ,,Maar ze vertellen wel een bijzonder verhaal.”

Militaire dienst

De Vughtse kende de achtergrond van de straat waarin ze woont eigenlijk niet. ,,Ik heb opgezocht wie Harrie Holla eigenlijk was. Dat heb ik ook mijn kinderen verteld. Het maakt je weer bewust van wat er allemaal gebeurd is tijdens de oorlog. Daarnaast heeft mijn man hier tegenover ook in militaire dienst gezeten. Wij zijn vooral gevallen voor de mooie woning en de bijzondere locatie.”

Volledig scherm De nieuwbouwwijk Isabellaveld in Vught. © copyright Marc Bolsius

Die bijzondere locatie ligt aan de Postweg. Het Isabellaveld dat ooit een slagveld was waar de musketkogels je om de oren vlogen. De woningen zijn daarom niet alleen voorzien van gevelstenen met foto’s van verzetshelden maar verwijzen ook naar het tegenover gelegen Fort Isabella en de strijd tegen de Spanjaarden in 1629. ,,Ze hebben eigenlijk niets met elkaar te maken maar komen hier wel mooi samen”, zegt Smeets.

Verzetshelden

Harrie Holla, verzetsleider, 1904-1992. Op de straatnaambordjes staat naast de naam ook de rol die de ‘helden’ vervulden en hun geboorte- en sterfjaar. Smeets: ,,Hij was één van de belangrijkste figuren in het verzet, in Vught maar ook op nationaal niveau. Hij verspreidde het illegale blad Vrij Nederland en bood hulp aan onderduikers. Ook nam hij samen met zijn vrouw een Joods kind in huis, als zijn dochter.”

Volledig scherm Iedere straat heeft een eigen portret. Op deze gevel staat Harrie Holla afgebeeld. © copyright Marc Bolsius

Wandelend door de Willem Joorenstraat vertelt hij over de ‘stationschef'. Een stille man die zich in de oorlog onderscheidde door zijn hulp aan gedeporteerde Joodse en politieke gevangenen. Op meerdere, vindingrijke wijzen hielp hij mensen te ontsnappen. In de chaos van een transport of door de treindeur niet af te sluiten, ondanks het wakend oog van de Duitsers. Ook slaagde hij erin mensen als ‘railwachter’ te vermommen en ze zo te laten ontkomen. ,,Hij was niet echt stationschef, hij was stationsmedewerker”, aldus Smeets.

Moeder der gevangenen

Ook de van oorsprong Friese Eelkje Timmenga (1892-1971), die ‘de moeder der gevangenen’, werd genoemd was een belangrijke organisator van de hulp aan gevangenen in Kamp Vught en hun familieleden. Smeets: ,,Dat geldt natuurlijk ook voor Charlotte van Beuningen maar die heeft al een straat.”

Soldeerbout

Jo van den Meerendonk (1897-1969) was de vaste elektricien van kamp Vught. Hij smokkelde briefjes van gevangenen door ze te verstoppen in zijn soldeerbout en verborg een Joods jongetje dat zo de oorlog overleefde. Smeets: ,,Hij sprak nooit over zijn heldendaden en verdient deze eer. Het zijn allemaal mensen die hun eigen leven riskeerden voor anderen, in het verzet of de hulpverlening.”