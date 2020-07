Eindelijk nieuwe gebruiker voor Koepelgebouw in Vught

Volgens eigenaar Sjoerd Breedveld (41) richt Reset Training Company zich op het trainen en coachen van vooral ondernemers. ,,We willen mensen zowel fysiek als mentaal een duurzame verandering laten ondergaan, in een luxe, persoonlijke omgeving.” Breedveld heeft zelf een achtergrond als sportfysiotherapeut terwijl mede-eigenaar Joery Jansen (28) is geschoold als sportdocent en tennis- en conditietrainer.

Brandweerkazerne

In 2012 leek het koepelgebouw, dat lang dienst deed als brandweerkazerne, nog een thee- en koffiehuis te worden onder de naam La Cupola. Toen die plannen afketsten, stond het gebouwtje jaren leeg. Horecaondernemers haakten af omdat naast het beoogde buitenterras noodunits kwamen te staan voor de openbare basisschool De Koningslinde.

In 2017 werd het koepelgebouw grotendeels gesloopt en volledig opgeknapt. Ook werd het uitgebreid met een benedenverdieping en een uitbouw naar de achterkant. Van het originele gebouwtje met opvallend groen koperen dak uit 1942 is alleen de houten kap nog over.

Trainingscentrum

,,Het is de bedoeling dat we in september de deuren openen,” zegt Breedveld. ,,Dan hebben we de beschikking over drie verdiepingen. De begane grond wordt ingericht als trainingscentrum met een complete gym en toiletten en douches. Op de benedenverdieping kunnen we sportmedische testen afnemen en de bovenverdieping wordt een lounge- en ontmoetingsplek.”

Reset Training Company gaat zes dagen in de week open.

Het Koepelgebouw is aan de achterkant uitrgebreid. © Paul Roovers