Eindelijk uitbreiden, verbouwing bij Danny’s Eeterij in Vinkel van start

VINKEL - Na een lange procedure kwam dan eindelijk de vergunning binnen: Danny's Eeterij in Vinkel mocht uitbreiden. En toen kwam corona. Eind goed, al goed: de verbouwing is aanstaande en de toko mag weer open.

,,Twee dagen nadat de vergunning van Gemeente 's-Hertogenbosch binnenkwam en we groen licht kregen voor onze gewenste uitbreiding, moesten we de zaak noodgedwongen sluiten vanwege de eerste lockdown", zegt Danny Langens, eigenaar van het tapasrestaurant. Nou, dat was best een domper voor de ondernemer.

,,Aangezien we zeker in die tijd totaal geen zicht hadden op wat er zou gaan komen durfden we het toen toch niet aan om te starten met de uitbreiding". Als eind December eindelijk het zicht op de vaccinaties wat duidelijker wordt, durven Danny en Nicole het wel aan om te gaan starten.

Terras en restaurant

Eerst wordt binnen de bar verplaatst. Deze interne verbouwing is bewust naar voren gehaald en nog gerealiseerd tijdens de lockdown en de eerste weken dat het terras alleen nog maar open was. ,,Nu kunnen we gewoon binnen gasten ontvangen. Die hebben ook geen last van de verbouwingsperikelen", zegt Danny.

Het nieuwbouw gedeelte omvat een geheel nieuwe keuken en een veertig tal zitplaatsen voor de gasten. De keuken zal een stuk groter zijn dan de oude keuken, wat ook wel nodig is bij de uitbreiding van het aantal zitplaatsen.

Niet veel meer over van het origineel

,,We zitten in een oud pand waar al vele eigenaren hun eigen draai aan hebben gegeven met allerlei interne verbouwingen. Helaas was het niet altijd even logisch en effectief waardoor het voor het keukenpersoneel en de bediening niet altijd makkelijk werken was. Met de verbouwing en uitbreiding van de keuken zal het een stuk fijner werken zijn. Na de verbouwing is er niet veel meer origineel van voor de verbouwing, maar de gezellige huiselijke sfeer die blijft", aldus Danny.

Medio kerst hopen ze de gasten in het nieuw gedeelte te kunnen ontvangen.