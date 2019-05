Eindexamenkandidaten Bossche Vakschool maken vergadertafel voor wethouder Ufuk Kāhya

Politie krijgt 7 tips na oproep om meer informatie over Rosmale­naar Bart van Betuw

13:12 DEN BOSCH - De oproep van de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht om meer informatie over Rosmalenaar Bart van Betuw (53) heeft 7 tips opgeleverd. ,,We onderzoeken de informatie. Maar over de aard en inhoud willen we op dit moment niet meer kwijt’’, aldus een woordvoerder van de politie woensdag.