Eindexamens zijn dit jaar in het raadhuis, de Brabanthallen en heel veel extra gymzalen

Aantal herriemel­din­gen in Brabant flink gestegen sinds corona, met Den Bosch en Eindhoven als uitschie­ters

12 mei Sinds de start van de coronacrisis heeft een groot deel van Nederland nog nooit zo vaak de binnenkant van zijn huis gezien als nu. Met thuiswerken als norm, horecagelegenheden die de deuren gesloten moeten houden en het beperken van sociale contacten, komt men een stuk minder buiten dan voorheen. Gevolg: meer klachten over geluidsoverlast. In de provincie Brabant is vooral in Eindhoven en Den Bosch het aantal herriemeldingen flink gestegen.