Eindig leven vastgelegd met kleine zwarte fotodoos

Passagiers­schip scheef voor de Trierbrug

20 oktober DEN BOSCH - Het zag er woensdagmiddag een beetje raar uit op de Ertveldplas in Den Bosch. Het cruiseschip Salvinia lag schuin voor de Trierbrug en het leek erop alsof het schip in de problemen was gekomen. Was het schip vastgelopen? Was er iets mis met de motor? Niets van dat alles, liet rederij Feenstra Rijn Lijn in Arnhem desgevraagd weten.