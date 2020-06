Eindmusical groep 8 niet op podium? Dan maar een speelfilm maken!

FC Den Bosch ziet geen reden om in te haken op demonstra­tie tegen racisme: ‘Dit is groter dan de club’

19:18 DEN BOSCH - Komende zaterdag is het de beurt aan Den Bosch om te demonstreren tegen racisme. De plaatselijke FC voelt niet de behoefte om daar op in te haken, ook al raakte de voetbalclub vorig jaar in opspraak vanwege racistische leuzen in het stadion. ,,Wij blijven de lijn doorzetten die we met elkaar hebben ingezet.’’