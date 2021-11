Eis van OM: Nulander moet 850.000 euro betalen en een jaar in de cel voor diefstal van nafta

De man wordt ervan verdacht vorig jaar in Haaren nafta te hebben gestolen uit een ondergrondse pijplijn. Dat zou zijn gebeurd bij landgoed Nemerlaer. Er was een illegale aftakking aangelegd die in februari vorig jaar werd geraakt tijdens maaiwerkzaamheden. Ruim 20.000 liter van het mengsel van koolwaterstoffen dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie, spoot de natuur in.

Levensgevaar

Uit nader onderzoek bleek dat de man ook op andere plaatsen olie zou hebben gestolen. ,,Zowel qua milieuschade als qua levensgevaar had het totaal anders kunnen aflopen. Dat had de verdachte kunnen bedenken’’, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak.

Volgens hem was de milieuschade in Haaren ‘enorm’. ,,30 kubieke meter nafta is in de grond terechtgekomen en 900 ton verontreinigde grond is afgevoerd. Kosten alleen al voor het reinigen: 500.000 euro waarvan een deel door de verzekeraar is vergoed.’’