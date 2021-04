Eisen van kunstenaars té gortig? ‘Waar haalt de gemeente Den Bosch die wijsheid vandaan?’

DEN BOSCH - Het Stedelijk Overleg Kunstenaars (STOK) in Den Bosch is opnieuw en met spoed op zoek naar ruimte. En vraagt daarbij hulp van de gemeente. Dat wordt lastig, want het collectief heeft nogal wat noten op zijn zang, suggereert het college van B en W.

,,Ik weet niet waar ze die wijsheid vandaan halen’', reageert STOK-voorzitter Oscar Schrover.

Moeilijke zoektocht

Het collectief moet aan het einde van deze maand uit het tijdelijk onderkomen aan de Pastoor de Kroonstraat zijn. Daar zat STOK sinds september 2019 nadat het het Kruithuis aan de Citadellaan moest verlaten. Jolanda van Gool van de PvdA vroeg vervolgens B en W om hulp. Het college geeft in een brief aan dat 'de eisen die STOK stelt een zoektocht bemoeilijken’.

Suggestie

In het antwoord van B en W wordt gesuggereerd dat het stedelijk overleg te veel noten op zijn zang heeft. STOK zou de volgende eisen hebben: een nieuwe ruimte in het centrum, nauwelijks huur, voldoende ruimte voor exposities en andere activiteiten, het niet willen delen van de ruimte met andere gebruikers, afsluitbaar in verband met verzekering en minimaal voor 3-5 jaar.

Quote Voor jonge kunste­naars is het lastig om in Den Bosch actief te zijn, want waar kunnen ze terecht? Oscar Schrover, Voorzitter STOK

‘Gewoon niet waar’

Schrover: ,,Dit is gewoon niet waar. Wij hebben contact gehad met ambtenaren, nooit met het college. Waar halen ze de wijsheid vandaan? Wij willen met iedereen samenwerken, eisen geen ruimte in het centrum, maar gaan bijvoorbeeld niet in een kelder zitten. Voor jonge kunstenaars is het lastig om in Den Bosch actief te zijn, want waar kunnen ze terecht? Om te wonen, te werken en te exposeren?’’

Weer twee keer verhuizen

Een aanbod van de gemeente voor opslag is door Schrover afgewezen omdat dit ook maar weer voor vier maanden zou zijn. ,,Dan zouden we in korte tijd weer twee keer moeten verhuizen, dat willen we niet omdat ons budget bescheiden is.’’ STOK gaat nu zelf ruimte voor opslag regelen en peilt de interesse bij ondernemers voor expositieruimte. ,,Desnoods buiten Den Bosch.’’