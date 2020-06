Ek petanque over twee jaar in Den Bosch: Meer dan 20 jeu-de-boules banen op de Parade

DEN BOSCH - De Franse driekleur kan uit in Den Bosch. Het Europees kampioenschap petanque wordt van 13 tot en met 17 juli 2022 op de Parade in Den Bosch gehouden. Dat maakt de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) vandaag bekend.

De Europese Jeu de Boules bond (CEP) gunt Nederland de organisatie van het toernooi voor landenteams in 2022. In dat jaar viert de NJBB het gouden jubileum. Spanje was in de race met drie steden, maar de CEP koos voor Nederland en dus Den Bosch.

‘Onder de indruk van de plannen’

,,De Europese bond was onder de indruk van de ideeën voor het toernooi in Den Bosch”, zegt een trotse NJBB-voorzitter Lieke Vogels. ,,Ze hadden nog nooit zulke mooie plannen gezien. Leuk dat het in Brabant is. Ik kom uit Eindhoven.”

In het bidbook; dat door sport-evenementenbureau Team TOC werd samengesteld, zie je op animaties een voorproefje hoe het er in 2022 naast de Sint-Jan uit zou kunnen zien. Team TOC organiseerde in 2019 ook het WK handboogschieten in Den Bosch.

,,Er komt onder meer een stadionnetje met tribunes voor zo’n duizend toeschouwers om de belangrijkste banen. Verder worden er nog twintig overdekte banen in vijf blokken gebouwd die aan de zijkanten open zullen zijn”, aldus directeur Eric Kersten van Team TOC.

Volledig scherm Een indruk van het evenement op de Parade. Links het stadionnetje. Rechts de overdekte (open) jeu-de-boules banen © Illustratie uit het bidbook (Copyright Team TOC)

‘Bijna alle duels zijn gratis’

Zo’n vierhonderd internationale toppers uit veertig landen strijden straks om de Europese titels tête-à-tête, doublet en mix. Vrijwel alle duels op de Parade zijn gratis. Kersten: ,,Misschien de finales niet. Dat moeten we nog overleggen.”

Quote Petanque past bij een pittoreske stad als Den Bosch Eric Kersten, Team TOC

Naast het sportieve deel op de Parade is er in de zomer van 2022 in het centrum, maar ook in de wijken en dorpen van alles om petanque en het land Frankrijk te doen. ,,De gemeente Den Bosch telt zo’n zestig plekken met één of meerdere jeu-de-boules banen”, zegt Kersten. ,,Het evenement hebben we binnen. Hoe leuk, gezellig en Frans het over twee jaar wordt is ook aan de inwoners van de stad die met ons mee willen doen en denken. Petanque past bij Den Bosch. De stad heeft ook iets pittoresks.”

Verbinding en eenzaamheid

In het voorstel komt niet alleen het sportieve, maar ook het maatschappelijke aspect aan bod. Thema’s als verbinding en eenzaamheid worden uitgewerkt. ,,We denken bijvoorbeeld aan een vriendschapstoernooi voor jong en oud waarbij je bij elkaar opgeteld samen negentig jaar bent met de finale op de Parade. Je kunt ook paartjes koppelen; een soort van Tinder. Eenzame mensen die nieuwe vriendschappen sluiten en samen petanque spelen. De sport wordt hipper. Je ziet ook steeds meer van die ‘boules-barretjes’.”

Quote Gastvrij­heid en ontmoeting zitten in het DNA van Den Bosch Jack Mikkers en Huib van Olden , burgemeester en sportwethouder van Den Bosch Volgens burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en wethouder Huib van Olden van sport past het evenement uitstekend bij het sportieve en sociale karakter van de gemeente. ,,Gastvrijheid en ontmoeting zitten in ons DNA”, laten ze in een persbericht van de organisatie van het EK petanque weten. ,,Den Bosch is een plek waar topprestaties mogelijk gemaakt worden. We kijken ook naar maatschappelijke activiteiten die verbinden en ontmoeting met onze inwoners bewerkstelligen.zodat iedereen mee kan doen.”

Coronaproof