EK Voetbal kijken op het terras of in De Vliert? PvdA wil Oranjekoorts aanwakkeren in Den Bosch

Herhaalde­lijk betrapt bij rijden zonder rijbewijs: ‘Ik heb verkeerd gegokt’

19 mei DEN BOSCH - ,,U weet waarschijnlijk hoe het hier werkt’’, zegt politierechter Van den Heuvel tegen de verdachte (23) die tegenover haar gaat zitten. Dat weet de Ossenaar onderhand. Want in maart stond hij al terecht in dezelfde zittingszaal. Hij werd ervan verdacht tot twee keer toe te hebben gereden terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Nu is het weer zo ver.