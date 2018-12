El Milagro de Empel krijgt steeds meer interesse uit dorp zelf

Het wonder speelt zich af in 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Den Bosch staat aan de kant van de Spanjaarden, de heersers over de Zuidelijke Nederlanden. Een paar duizend Spaanse infanteristen betrekken in wat nu de Bommelerwaard is stellingen. Als ze met kanonnen worden aangevallen door vijandelijke schepen op de Maas, vluchten ze in de richting van Den Bosch. Ver komen ze niet omdat de Staatsen de weilanden onder water hebben gezet. Als ratten in de val verschansen de Spanjaarden zich op enkele hogere punten, waaronder (oud)Empel. Ze graven zich in rond de kerk. Bij het graven vinden ze een Mariabeeld dat ze in de kerk plaatsen. De slag bij Empel is hevig tussen 4 en 7 december. Dan steekt op 8 december ineens een harde en ijzige oostenwind op. Op de ondergelopen polder vormt zich een ijslaag. Dat is een onverwachte vluchtweg voor de Spanjaarden, die in de stad een veilig heenkomen zoeken. Gered door Maria, weten de Spanjaarden zeker. Ze wordt niet voor niets patroonheilige van de infanteristen, en haar naamdag op 8 december is een Nationale feestdag.