Electronic Family biedt weer volop feest en variatie

Het is zomer en dat betekent dat er elk weekend in Nederland wel enkele muziekfestivals van een internationaal kaliber op de agenda prijken. Tot die buitencategorie mag Electronic Family, een concept dat zich uitsluitend concentreert op trancemuziek en door ALDA negen jaar geleden tot stand is gebracht, zeker worden gerekend. De eerste zes afleveringen speelden zich af in het Amsterdamse Bos. Maar om voornamelijk organisatorische redenen verhuisde het outdoor event, een van de grootste van Europa in z’n soort, naar Rosmalen. “Deze ruim bemeten locatie biedt tal van mogelijkheden, mede dankzij de prachtige waterpartij. Het terrein is daardoor uitermate geschikt om meerdere sferen tegelijk te creëren”, verduidelijkte David Wagemaker, hoofd concept development bij ALDA. “Naast de mainstage hebben we ditmaal een tweede grote podium met de nieuwsgierig makende naam Who’s afraid op 138? Het getal slaat op het aantal beats per minuut(PBM). Dat is dus behoorlijk heftig, haha. Daarnaast is een kleine intieme stage geformeerd rondom een oldtimer in de vorm van een Chevrolet 3100, het domein van de fans van classic trance. Verder hebben we één indoor stage, waar hoofdzakelijk progressive te beluisteren valt. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn we -mede op grond van de huidige trends- aan stromingen als psychedelic en goa trance voorbijgegaan.”