Elektrisch voorwiel of scheepssensor: Jonge bedrijfjes mogen slimme vervoersideeën gaan testen

Uit 41 aanmeldingen uit binnen- én buitenland zijn 19 pioniersbedrijfjes geselecteerd voor ‘Mobility Lab 2022'. Mobility Lab is in 2017 opgericht en heeft als motto: ‘Niet lullen maar testen!’. De organisatie wil alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft, verbeteren en verduurzamen. Ze speuren naar veelbelovende jonge bedrijfjes met goede ideeën en koppelen die via hun netwerk aan een aansprekende eerste klant waar ze hun idee kunnen bewijzen in de praktijk.