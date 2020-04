Elf voertuigen opengebroken op gemeentewerf Den Bosch, van alles gestolen

Historie! Oeteldonk kiest unaniem voor vrouw aan het roer

7:54 DEN BOSCH - Voor het eerst in de historie staat vanaf oktober dit jaar een vrouw aan het hoofd van de organisatie van het carnaval in Den Bosch. Anita Maas (49) is door de leden van het Boerenparrelement (BP) unaniem gekozen tot nieuwe minister-president van de Oeteldonksche Club van 1882. ,,Er is niets mooiers dan dit en ik vind het een enorme eer’’, reageerde Maas dinsdagavond tijdens de vergadering van het BP.