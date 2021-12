Elk potje en pilletje in de badkamer met uiterste precisie nagemaakt

DEN BOSCH - Een wastafel met zeepje, de afgeragde tandenborstel, een leeggedrukte pillenstrip, de haardroger en een volle toilettas. Het is er allemaal, minutieus nagemaakt door kunstenaar Stijn ter Braak en nu te zien bij Galerie Mieke van Schaijk.

In My Room zingen The Beach Boys zachtjes. De zoetgevooisde golden oldie past bij deze bevreemdende coronatijd. Na iedere lockdown wordt de band met onze woonruimte alleen maar hechter. Kunstenaars zijn het gewend zich voor lange tijd te verschansen in hun werk- en leefruimte. Af en toe doen ze dan lumineuze ideeën op.

Bij de Bossche Galerie Mieke van Schaijk is zo’n briljant werk te zien. De Vlaamse-Nederlandse kunstenaar Stijn ter Braak (26) exposeert voor het eerst in Nederland. Dit jaar zag Van Schaijk zijn indrukwekkende installatie, Mijn badkamer (2021) in een Antwerpse kunstruimte. Ze besloot het meteen naar Nederland te halen.

Midden in haar galerie is een ruimte waar de kunstenaar met ijzeren discipline zijn eigen badkamer heeft nagebouwd. Geen levenloze kopie maar een intieme, persoonlijke creatie vol wonderlijke details. Wanneer je de badkamer betreedt, is het er allemaal. Een wastafel met zeepje, de afgeragde tandenborstel, een leeggedrukte pillenstrip, de haardroger en een volle toilettas.

Objecten die hij minutieus heeft nagemaakt met materialen als papier-maché, karton, plastic, folies en bamboe. Zelden is de makkelijke weg gekozen. Zo is ook de douchecabine liefdevol afgewerkt.

Centrum van de badkamer is de spiegel. Misschien wel de schoonste badkamerspiegel ooit. Want de spiegel blijkt geen spiegel, maar een doorkijkje naar een unieke ruimte. Te veel verklappen heeft geen zin. Ga vooral zelf kijken. ,,Wat mijn werk betekent, weet ik niet. Ik geef geen antwoorden. Ik maak en nodig uit tot kijken”, vertelt Ter Braak.

De buitenkant van de installatieruimte is onooglijker. Een rauwe schil van gevonden materialen (pizzadozen, afvalhout, plastic) die contrasteert met de wonderbadkamer binnenin. ,,Maar zowel de binnen- als buitenruimte zijn samengesteld uit dezelfde materialen. Als kunstenaar heb ik niets te verbergen.”

Wat opvalt is de tedere toets waarmee hij alle badkamerobjecten heeft herschapen. Als een schilder blaast hij elk object met liefde leven in. De installatie is een driedimensionaal schilderij waar elk detail de ruimte krijgt om op te lichten.

Zeven maanden werkte Ter Braak aan zijn pièce de résistance. De in Groningen geboren kunstenaar vertrok op zijn achttiende naar Antwerpen. Aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten verdiepte hij zich in de schilderkunst, maar hij wilde meer. Begin 2020 ontstond het idee om zijn eigen woonkamer na te bouwen.

,,Een lestraject met schoolkinderen bracht me op het spoor. Met restmaterialen bouwden de kinderen de fraaiste kunstobjecten. Die energie was aanstekelijk. Ik moest gewoon maken. Mijn woonkamer vol spullen bleek ideaal”, glimlacht Ter Braak. De slaapkamer staat ook nog op zijn lijstje.

Mijn badkamer (2021) van Stijn ter Braak is tot en met 30 januari te zien bij Galerie Mieke van Schaijk, Zusters van Trierstraat 8 Den Bosch.