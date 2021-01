Elke maand vertraging in sloop en bouw Theater aan de Parade kost Den Bosch 400.000 euro

Dat bleek donderdagochtend bij de Raad van State in Den Haag waar een grote groep omwonenden vroeg om voorlopig niets aan het pand te doen. Om op die manier te voorkomen dat er al (te veel) wordt gesloopt en gebouwd is als later dit jaar bij de Raad van State de inhoudelijke bezwaren tegen het nieuwe theater nadrukkelijker zijn bekeken.