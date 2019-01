Elvis-expositie in café Den Bosch: ‘jeugd laten weten wie Elvis Presley was’

Kledingstukken, gouden platen, een gesigneerde gitaar; komende zaterdag zijn deze attributen van Elvis Presley te bewonderen in café De Sjang in Den Bosch. Maar hoe komen de spullen van The King nou terecht in een Bossche kroeg? En bovendien: er is veel rotzooi op de markt, hoe weten we dat het originele spullen zijn? ,,Omdat ik overal een echtheidscertificaat of foto met Elvis bij heb”, zegt Robin Klarenbeek (57), een verstokte Elvis-liefhebber uit Haarlem. ,,Ik verzamel al veertig jaar Elvis-spullen. Dan krijg je op een gegeven moment een naam, ook in het buitenland. Ik heb goed contact met mensen die dichtbij Elvis stonden, zoals Lamar Fike. Eén van zijn dierbaarste vrienden en verantwoordelijk voor het licht bij de shows. Via dat soort mensen kom ik aan spullen.”