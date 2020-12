En dat is tien! Joris Linssen ook dit jaar met zijn kerstboom in Den Bosch: ‘Het is net zo emotioneel als anders’

,,Hé, moet je kijken. Hij is er wéér. Kijk, daar is ook z’n Volkswagenbusje”, roept een spaarzame voorbijganger die dwars door de spijlen van het hekwerk bij de Sint-Jan een glimp opvangt van Joris Linssen. De televisiemaker, die onder meer herkenbaar is aan zijn rode wintersjaal, is in de tuin van het godshuis slechts omgeven door twee cameramannen en een geluidsman. ,,Dit zielige boompje is niet te vergelijken met dat grote stoere monument, vol met betekenisvolle boodschappen, dat elk jaar op de Parade staat te pronken”, bekent hij.